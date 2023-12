Kriminelle drangen auf unbekannte Weise in ein Zweiparteienhaus in der Straße "Alter Darmstädter Weg" im Zeitraum von Samstag (23.12.) bis Mittwoch (27.12.) ein.

Roßdorf (ots) - In dem Wohnhaus durchsuchten sie in der Folge alle Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.



Um sich vor zukünftigen Einbrüchen besser zu schützen, gibt die Polizei folgende Verhaltenstipps: Auch bei kurzer Abwesenheit sollte man alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren schließen. Ein gekipptes Fenster ist praktisch ein offenes Fenster und lädt Einbrecher geradezu ein. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Zuhause immer bewohnt wirkt. Zeitschaltuhren für Licht oder Radio können hierbei eine große Hilfe sein. Denken Sie über den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nach, wie zum Beispiel einer Alarmanlage oder verbesserten Fenstersicherungen.



Das Fachkommissariat 41 bei der Polizeistation Dieburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.