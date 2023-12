Am Dienstag (05.12.) brachen zwischen 09.30 und 22.00 Uhr Unbekannte mit Gewalt in ein Haus in der Hochheimer Straße ein.

Rüsselsheim (ots) - Die Kriminellen durchsuchten anschließend mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden.



Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können unter der Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.