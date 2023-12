Am frühen Freitagmorgen (22.12.), in der Zeit zwischen kurz vor 3.00 und circa 5.00 Uhr, hatten es unbekannte Täter auf eine Gaststätte in der Bahnhofstraße abgesehen und Beute gemacht.

Rüsselsheim (ots) - Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die ungebetenen Gäste Zugang zu den Räumen und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Sie entwendeten das darin enthaltene Geld. Der verursachte Schaden beläuft insgesamt auf mehrere tausend Euro.



Das Kommissariat 41 in Rüsselsheim ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06142/6960 sachdienliche Hinweise entgegen.