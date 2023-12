Gemeinsame Pressemeldung des Polizeipräsidiums Südhessen und der Kreispolizeibehörde Kleve Am Nachmittag des 13. Mai 2023 wurde ein bislang unbekannter Wohnmobilfahrer im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle in Rüsselsheim, im Brückweg in Höhe des Schwimmbades, durch ein Radarmessgerät bildlich abgelichtet.

Rüsselsheim (ots) - Das Wohnmobil war mit Kennzeichen versehen, die nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurden, sondern für ein ähnliches Wohnmobil, welches sich zur Tatzeit im Kreis Kleve befand.



Aufgrund eines Beschlusses des Amtsgerichts Kleve wenden sich die Ermittler nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an Zeugen. Wer kennt den Mann auf dem Radarfoto oder kann Hinweise zu ihm oder seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter der Telefonnummer: 02821/5040.