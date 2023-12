Nachdem sich am Samstagnachmittag (16.12.) ein räuberischer Diebstahl in einem Reformhaus in der Bahnhofstraße zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Rüsselsheim (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 15.00 Uhr den Laden. Im Anschluss soll er mehrere hochwertige Cremes in seine Oberbekleidung gesteckt haben und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine 44 Jahre alte Mitarbeiterin bemerkte den Umstand und wollte den Diebstahl verhindern. Sie stellte sich dem Kriminellen in den Weg. Der Dieb stieß die Frau zu Boden und flüchtete umgehend mit seiner Beute vom Tatort. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Mitarbeiterin zog sich bei dem Sturz Blessuren leichterer Art zu.



Das Alter des Flüchtigen wurde auf circa 30 Jahre geschätzt. Er soll zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß gewesen sein, hat mittellange dunkle Haare mit Mittelscheitel. Der Flüchtige trug eine dunkle Jacke, dunklen Pullover und eine helle, zerrissene Jeans. Der Mann lispelte und hatte nach Angaben der Geschädigten eine feminine Ausdrucksweise und Erscheinung.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 erbeten.