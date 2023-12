Ein in der Feuerbachstraße in Haßloch geparkter weißer BMW geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (02.12.) und Sonntagmittag (03.12.) in das Visier von Kriminellen.

Rüsselsheim (ots) - Hierbei wurde das Auto auf bislang nicht bekannte Weise geöffnet und im Anschluss Geld, Zigaretten und Schlüssel aus dem Innenraum entwendet.



Das Kommissariat K 21/22 der Kriminalpolizei in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können oder den Täter beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 bei den Ermittlern zu melden.