In Seeheim-Jugenheim wurde in der Nacht von Dienstag (12.12.) auf Mittwoch (13.12.) ein grauer Lexus NX300H, Kennzeichen DA-GI 172, gestohlen.

Seeheim-Jugenheim (ots) - Der Pkw stand auf einem Privatparkplatz in der Zwingenberger Straße. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter das Fahrzeug, dessen Wert auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Die genaue Vorgehensweise der Täter, wie sie das Fahrzeug öffnen und entwenden konnten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.



Das Kommissariat 21/22 der Kriminalpolizei Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen in der Zwingenberger Straße gemacht haben oder Angaben zum aktuellen Standort des Lexus machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.