Weihnachten ist für einige die schönste Zeit im Jahr.

Südhessen (ots) - Ein Fest, das viele im Kreise der Familie und ihren Liebsten feiern. Einige nehmen weite Strecken auf sich, um ein paar besinnliche Stunden gemeinsam zu verbringen. Bei gutem Essen und Kerzenschein wird der Alltag für einen Moment vergessen. Auch zum Jahreswechsel werden die Korken knallen gelassen. Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr wird mit neuen Vorsätzen zuversichtlich auf das kommende Jahr angestoßen.



Zum Ende des Jahres wünscht die Polizei Südhessen allen Bürgerinnen und Bürgern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2024! Damit auch jeder das Weihnachtsfest genießen und sicher in das neue Jahr starten kann, gibt die Polizei wichtige Verhaltenstipps:



- Fahren Sie auch bei winterlichen Verhältnissen vorausschauend,

vorsichtig und rücksichtsvoll, damit Sie sicher am Ziel

ankommen. Planen Sie ausreichend Zeit ein, um bei Ihren

Gastgebern anzukommen.



- Denken Sie daran, dass Alkohol am Steuer nichts verloren hat.



- Achten Sie beim festlichen Abendessen, beim Geschenke auspacken

oder auch dem gemütlichen Beisammensitzen auf die zahlreichen

Kerzen wie beispielsweise auf Ihrem Adventskranz oder vielleicht

auch an Ihrem Weihnachtsbaum. Lassen Sie Kerzen nicht

unbeaufsichtigt. So können durch Achtsamkeit Brände verhindert

werden.



- Beachten Sie am Silvesterabend zur eigenen Sicherheit sowie zur

Sicherheit anderer bei Feuerwerkskörpern unbedingt die

Gebrauchshinweise der Hersteller. Halten Sie

Altersbeschränkungen ein und kaufen sie nur zugelassenes

Feuerwerk.



- Zünden Sie Feuerwerkskörper nur dort, wo dies auch erlaubt ist.

Beachten Sie die örtlichen Regelungen der Städte und Kommunen.



- Nehmen Sie nach dem Anzünden einen ausreichenden

Sicherheitsabstand ein. Werfen Sie Feuerwerkskörper und Raketen

niemals blindlings weg und zielen Sie niemals auf Menschen.

Zünden Sie nicht gezündete Feuerwerkskörper, sog. "Blindgänger"

nicht noch einmal an.



- Bedenken Sie, dass sie mit illegalem Feuerwerk oder einer nicht

vorgeschriebenen Anwendung nicht nur sich selbst, sondern auch

die Gesundheit Unbeteiligter gefährden. Dies kann im schlimmsten

Fall lebensgefährliche Folgen haben.



- Schützen Sie Ihre Wohnung in der Silvesternacht vor

Brandgefahren, indem Sie Möbel, Hausrat und andere brennbare

Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernen. Halten Sie

Fenster und Türen geschlossen.



Auch in diesem Jahr wird die Polizei mit ausreichend Kräften im Einsatz sein und das Bestmögliche tun, um Ihnen einen sicheren und friedlichen Jahreswechsel zu ermöglichen. Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie gesund!