Eine Tankstelle in der Weinheimer Straße geriet in der Nacht zum Freitag (01.12.), gegen 4.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Viernheim (ots) - Abgesehen hatte es die Täter auf Zigaretten. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch die Eingangstür in das Gebäude ein und entwendete anschließend zielgerichtet zahlreiche Zigarettenpackungen. Sie flüchteten mit der Beute vom Tatort.



Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.