Auf Geld und E-Zigaretten hatten es Kriminelle am frühen Dienstagmorgen (05.12.), gegen 6.25 Uhr, bei einem Einbruch in ein Kiosk in der Schulstraße abgesehen.

Viernheim (ots) - Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Geld und E-Zigaretten in noch unbekannter Stückzahl mitgehen. Ein Zeuge beobachtete zwei vom Tatort flüchtende, dunkel gekleidete Personen.



Hinweise werden erbeten an die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0.