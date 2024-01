Am 29.

Viernheim (ots) - November 2023, gegen 20.20 Uhr, wurden auf dem Bahnsteig der OEG-Bahn, Haltestelle "Am Tivoli", mehrere Personen, darunter auch ein Rollstuhlfahrer, von drei Jugendlichen bespuckt und mit Pfefferspray besprüht. Einem Mann wurde zudem ins Gesicht geschlagen. Die anschließenden Ermittlungen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.



Die Ermittler wenden sich nun an mögliche weitere Zeugen oder Geschädigte der Tat. Weiterhin suchen die Beamten nach wie vor nach dem von der Attacke ebenfalls betroffenen Rollstuhlfahrer, der bislang noch keine Anzeige erstattet hat. Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06252/7060.