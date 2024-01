Vermutlich in der Silvesternacht (31.12./1.1.) beschädigten Unbekannte eine Pergola im Bereich einer Bäckerei in der Poststraße.

Wald-Michelbach (ots) - Zudem rissen die Täter Bilder und eine Überwachungskamera von einer dortigen Wand. Der in der Kamera befindliche USB-Stick wurde entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 600 Euro.



Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0