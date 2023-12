Am Samstag, den 02.12.2023, gegen 14.21 Uhr kam es auf der B 38 kurz nach dem Abzweig Sonnenhof bei Reinheim zu einem Verkehrsunfall.

DA-DI (ots) - Hierbei kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr, wobei alle vier Insassen verletzt wurden und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen geriet ein 63-jähriger Audi A4 Fahrer aus dem Modautal auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo.

Die Beifahrerin des Audi, eine 54-jährige aus dem Modautal, wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Reinheim aus dem Auto befreit werden.

Sie kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Insassen des VW Polo, eine 25-jährige Frau und ein 49-jähriger Mann aus Reichelsheim wurden leichtverletzt.



Zur Absicherung, Rettung und Unfallaufnahme wurden neben den Streifen der Pst. Ober-Ramstat auch fünf Rettungswagen, ein Notarztwagen und zwei Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr Reinheim eingesetzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.-EUR.

Die B38 war vom Abzweig Sonnenhof bis zur B426 für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge für rund zwei Stunden gesperrt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154 / 633-00 zu melden.

Berichterstatter: Geißler, POK