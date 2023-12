Am gestrigen Samstag (30.12.) ereignete sich gegen 16:20 Uhr auf der Rheinstraße (B26) in Darmstadt ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Linienbus.

Darmstadt (ots) - Der 46 jährige Busfahrer aus Darmstadt befuhr die Rheinstraße aus Richtung Luisenplatz kommend in Richtung Kreuzung Fritz-Bauer-Straße.

Kurz vor Höhe der Kreuzung Fritz-Bauer-Straße bemerkte der Busfahrer eine für ihn rot zeigende Ampel zu spät. In Folge dessen musste der Busfahrer abrupt abbremsen. Durch die starke Bremsung wurden sieben Fahrgäste im Bus leicht verletzt, wovon einige vorsorglich in Darmstädter Krankenhäuser verbracht wurden. Die weiteren Beteiligten wurden nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort entlassen.

Während der Unfallaufnahme war eine Fahrspur der Rheinstraße auf Höhe der Haltestellestelle "Berliner-Allee" zeitweise gesperrt.