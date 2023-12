Am Samstag, den 16.12.2023 ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 26 in Fahrtrichtung Aschaffenburg zwischen den Anschlussstellen Dieburg-West und Groß-Umstadt / B45.

Dieburg/B26 (ots) - Hierbei befuhr ein 54-jähriger Darmstädter mit seinem Fahrzeug den linken Fahrstreifen als ein 35-jähriger aus Groß-Zimmern zunächst an der Anschlussstelle Dieburg-West vom Einfädelungsstreifen auf den rechten Fahrtstreifen und unmittelbar danach auf den linken Fahrstreifen wechselte.



Es kam zur Kollision zwischen den beiden PKW auf dem linken Fahrstreifen, wodurch beide Fahrzeuge voll beschädigt wurden. Der 35-jährige Fahrer aus Groß-Zimmern und seine 31-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Groß-Zimmern, wurden hierbei nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Der 54-jährige Darmstädter zog sich nach erster Sichtung durch den eingesetzten Rettungsdienst keine Verletzungen zu.



Im Einsatz waren insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr Dieburg mit mehreren Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen musste über ca. eine Stunde voll gesperrt werden, ehe der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.



Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die beschädigten Fahrzeuge wurden durch den Abschleppdienst geborgen. Es kam für die Dauer von ca. eineinhalb Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.



Berichterstatter: Wanko, POK



Polizeistation Dieburg