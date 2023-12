Am Samstag (30.12.) um 05:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Wilhelm-Leuschner-Str / Nordring zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Griesheim (ots) - Eine 22-Jährige Griesheimerin kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein dortiges Firmengelände.

An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 20.000,-EUR , an dem Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000,-EUR.

Für die Bergung des Fahrzeuges und Absicherung des Gebäudes wurde die Betriebsfeuerwehr Darmstadt, sowie das THW eingesetzt.