DA-DI, Babenhausen (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 15.12.2023, 19:30 Uhr und Samstag, 16.12.2023, 09.00 Uhr wurde in Hergershausen, Bahnhofstraße Höhe Nr. 35, ein Spiegel des am Fahrbahnrand geparkten blauen Skoda Faroq abgefahren und die Beifahrerseite beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Dieburg unter der Rufnummer: 06071/9656-0 zu melden.