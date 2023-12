Am Samstag (16.12.), gegen 21:37 Uhr, ereignete sich auf der Darmstädter Straße in Groß-Zimmern ein Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Groß-Zimmern (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Radfahrer die Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Darmstadt und prallte aus bislang ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug. Augenzeugen beobachtete kurz zuvor einen weißen Transporter, welcher sich zum Unfallzeitpunkt von der Unfallstelle entfernte. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.



Der Fahrer des weißen Transporters oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.