In der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr und Mittwochmorgen, 10:30 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen geparkten weißen Kia Niro.

Schaafheim (ots) - An dem Höhe Hausnummer 16 geparkten Pkw entstand ein Schaden an der linken Frontschürze. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000 EUR.



Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer Telefonnummer an der Windschutzscheibe des beschädigten Kia. Die angegebene Nummer ist nicht gültig.



Der Verursacher und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und den Ermittlern Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06071-96560 bei der Polizei Dieburg zu melden.