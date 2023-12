Am Freitag, 22. Dezember 2023, kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Robert-Bosch-Straße in Weiterstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne seine Daten anzugeben.

Weiterstadt (ots) - Gegen 14:30 Uhr parkte die Geschädigte ihren silbernen VW Polo auf dem Parkplatz und ging in das Möbelgeschäft. Als sie gegen 15:00 Uhr wieder aus dem Geschäft kam, stellte sie eine Beschädigung im hinteren, linken Bereich ihres Fahrzeugs fest. Offensichtlich beim Einparken hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an dem VW Polo wird derzeit auf ca. 750,- Euro beziffert.



Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 06151 96941310 beim 3. Polizeirevier in Darmstadt zu melden.



Berichterstatter:



Coutandin, PHK