Am Dienstag, den 05.12.2023, kam kurz vor 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Roßdörfer Straße in Ober-Ramstadt Ein 45-jähriger aus Mühltal fuhr mit seinem Nissan samt Anhänger die Roßdörfer Straße vom Kreisel Edeka Markt kommend in Richtung Shell Kreisel.

Ober-Ramstadt (ots) - Dem Gespann kam im dortigen Kurvenbereich ein silberner Volkswagen entgegen. Bei dem Modell soll es sich um einen Touran oder Golf Plus handeln. Der VW kam nach links auf die Fahrspur des Mühltalers und stieß gegen eine Achse des Anhängers. Diese wurde dabei so stark beschädigt, dass der Anhänger nicht mehr fahrbereit war. Die Höhe des Sachschadens wird auf 2.000 EUR geschätzt. Das unfallverursachende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallfallbeteiligter nachzukommen. Die Strecke war aufgrund des abendlichen Berufsverkehrs stark frequentiert.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0.

Sachbearbeiter: Domröse, KK-A