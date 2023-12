Am Sonnabend, 16.12.2023, kontrollierte eine Besatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 11:45 Uhr auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude in Fahrtrichtung Delmenhorst einen Pkw , bei dessen 42 -jähriger Fahrzeugführerin Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden konnte.

Delmenhorst (ots) - Ein nachfolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Neben der Einleitung eines Verfahrens, dass ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot mit sich bringt, wurde der betroffenen Emsländerin die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt.