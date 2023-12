Aufmerksame Verkehrsteilnehmer wählten am Dienstag, 19.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 23:15 Uhr den Notruf der Polizei. Sie meldeten einen Kleintransporter mit defekter Rückbeleuchtung, der auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt unterwegs war. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn folgten dem unbeleuchteten Transporter und stellten dabei auch eine unsichere Fahrweise fest. Ersten Aufforderungen zum Folgen bzw. Anhalten kam der Fahrer nicht nach, so dass eine gefahrlose Kontrolle erst an der Anschlussstelle Vechta möglich war.



Der Fahrer machte zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Tatsächlich handelte es sich um einen 29-Jährigen aus Bremerhaven. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,72 Promille. Wegen der festgestellten unsicheren Fahrweise leiteten die Beamten zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Eine kontaktierte Staatsanwältin ordnete die Entnahme einer Blutprobe an.