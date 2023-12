Nach der gelungenen Premiere am Weihnachtsfest 2022 haben Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auch in diesem Jahr wieder Geschenktüten an Berufskraftfahrer verteilt, die an den Feiertagen nicht zu Hause sein konnten.

Delmenhorst (ots) - Sie unterstützten damit den Verein "DocStop für Europäer e.V.".



Dieser wurde zur besseren medizinischen Versorgung für alle Bus- und Berufskraftfahrer auf den transeuropäischen Verkehrswegen gegründet. Die Gründer wollen damit vor allem einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten. Die am Zweiten Weihnachtstag verteilten Tüten waren mit weihnachtlichen Leckereien und kleinen Geschenken gefüllt, wurden von DocStop zur Verfügung gestellt und von ehrenamtlichen Kraftfahrern des Vereins zur Dienststelle nach Ahlhorn gebracht.



Vorrangig auf den Parkplätzen der Tank- und Rastanlage Wildeshausen wurden innerhalb kürzester Zeit 50 Geschenktüten verteilt. Die Empfänger, die die Feiertage nicht im Kreise der Familie verbringen konnten und auf einem Parkplatz "feiern" mussten, freuten sich sehr über die unerwartete Geste.