Am Freitag, 15.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 17:40 Uhr, wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage eine Person leicht verletzt.



Zur Unfallzeit befuhr ein 68-jähriger Mann aus dem Oberbergischen Kreis mit einem Toyota den linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage musste er aufgrund des dichten Verkehrs die Geschwindigkeit reduzieren und sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen.



Ihm folgte ein 67-jähriger Mann aus dem Landkreis Cloppenburg mit einem SUV, der darauf zu spät reagierte.



Durch den Auffahrunfall entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 9.000 Euro. Die Beifahrerin des 68-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit.