In der Nacht von Freitag, 08.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, auf Samstag, 09. Dezember 2023, wurden auf dem Autobahnparkplatz "Drantumer Mühle" auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen ca. 300 Liter Diesel entwendet. Der Parkplatz befindet sich zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide.

Der Fahrer des Sattelzuges parkte sein Fahrzeug am 08. Dezember 2023 gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz und bemerkte dann am 09. Dezember 2023 gegen 07:45 Uhr, dass der Tank seiner Sattelzugmaschine aufgebrochen worden war. Der Dieseltank war nahezu komplett entleert, so dass davon auszugehen ist, dass ca. 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet wurden.



Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen, die etwas Verdächtiges im Bereich des Parkplatzes beobachtet haben, unter der Telefonnummer: 04435-93160 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung setzen.