Ein technischer Defekt hat am Sonntag, 03. Dezember 2023, 20:45 Uhr, einen Fahrzeugbrand auf der Autobahn 28 in Delmenhorst verursacht.

Delmenhorst (ots) - Es entstand hoher Sachschaden, die Insassen blieben aber unverletzt.



Ein 54-jähriger Bremer befuhr mit einem Kombi die Autobahn 28 in Richtung Bremen. Mit im Fahrzeug befanden sich seine Ehefrau und zwei gemeinsame Kinder. In Höhe der Anschlussstelle Deichhorst bemerkten sie eine Rauchentwicklung an der Fahrzeugfront. Der 54-Jährige brachte den Kombi auf dem Parkplatz Deichhorst zum Stehen. Nachdem die Familie den Pkw verlassen hatte, entwickelte sich ein Feuer. 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst konnten das Ausbrennen nicht mehr verhindern. Der Brandort musste von der Autobahnmeisterei Oldenburg gereinigt werden.



Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.