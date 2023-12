Ein Mitarbeiter der Tank- und Rastanlage Wildeshausen-Süd ist am frühen Mittwoch, 13. Dezember 2023, von zwei Männern ausgeraubt worden.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei sucht nach Zeugen.



Der 22-jährige Mitarbeiter hielt sich um 03:00 Uhr alleine im Verkaufsraum der Tankstelle an der Autobahn 1, Richtungsfahrbahn Bremen, auf, als zwei männliche Personen den Tankshop betraten. Sie forderten den Mitarbeiter in gebrochenem Deutsch und unter Vorhalt einer Schusswaffe zum Öffnen der Kasse auf. Nachdem sie Bargeld entnommen hatten, traten sie den 22-Jährigen und brachten ihn zu Boden. Nach ungefähr fünf Minuten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Flucht zu Fuß oder mit einem Fahrzeug erfolgte, konnte nicht angegeben werden.



Der 22-Jährige benötigte keine medizinische Versorgung und beschrieb die beiden Täter gegenüber der Polizei als



Täter 1:



- 182 cm groß

- 25-30 Jahre

- dunkel gekleidet



Täter 2:



- 176 cm groß

- Anfang 20

- Schal als Maskierung in beige



Mögliche Fluchtwege sind die Autobahn 1 in Richtung Bremen, die nah gelegene Anschlussstelle Wildeshausen-Nord mit der angrenzenden B213 zwischen Delmenhorst und Wildeshausen und auch der Hunteweg, der auf die gegenüberliegende Seite der Autobahn und die Wildeshauser Straße führt.



Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0431/941-0 entgegen.