Über seine Identität hinwegtäuschen, wollte ein junger Fahrer am Freitag, 15.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Dorfstraße in Groß Ippener.



Der 19-jährige Mann aus Bassum war den Beamten aufgefallen, weil er mit seinem Pkw die Dorfstraße bei Dunkelheit nur mit eingeschaltetem Standlicht befuhr. Zusätzlich wies das Standlicht einseitig einen Defekt auf.



Bei der anschließenden Kontrolle seiner Person versuchte er die Personalien seines Bruders anzugeben, wurde aber während der Befragung zunehmend nervöser.



Als die Beamten Zweifel an der Echtheit der angegebenen Personalien hegten und den Fahrer wegen des Verdachts der falschen Namensangabe als Betroffenen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens belehrten, gab der junge Mann seine richtigen Personalien an.



Es stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.