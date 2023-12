Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr wurden am Freitag, 08.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 11:30 Uhr drei Personen verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg musste gesperrt werden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 37-jähriger Mann aus Tschechien mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum fuhr er ungebremst auf den Sattelzug eines 27-Jährigen aus Frankreich auf, der sich mit eingeschaltetem Warnblinklicht und reduzierter Geschwindigkeit dem Ende eines Staus näherte.



Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Sattelzugmaschine des 27-Jährigen vom Sattelanhänger getrennt und gegen einen Lkw geschleudert, der von einem 57-jährigen Mann aus Weißrussland über den Überholfahrstreifen gelenkt wurde.



Der 37-jährige Mann des auffahrenden Sattelzugs sowie der 57-jährige Mann aus Weißrussland erlitten leichte, der 27-jährige Mann aus Frankreich schwere Verletzungen.



Da anfänglich von eingeklemmten Fahrzeugführern ausgegangen wurde, wurden neben Rettungshubschrauber, Rettungswagen sowie Notärzten auch die Freiwillige Feuerwehr Stuhr mit 40 Mann zum Unfallort entsandt.



Glücklicherweise konnten die Fahrer selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Sie wurden vor Ort erstmedizinisch versorgt und in umliegende Kliniken gefahren.



Zunächst musste die Fahrbahn für die Rettungsmaßnahmen in Richtung Bremen voll gesperrt werden. Der auf dem Überholfahrstreifen verunfallte Lkw war noch bedingt fahrbereit, so dass der Fahrstreifen geräumt und der Verkehr gegen 12:40 Uhr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.



Aufgrund aufwendiger Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde durch Mitarbeitende der Autobahn GmbH ab 13:40 Uhr eine Vollsperrung im Autobahndreieck Stuhr eingerichtet, die nach wie vor Bestand hat. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist gegen 20 Uhr zu rechnen.



Der Verkehrsunfall verursachte erhebliche Verkehrsbehinderungen und erzeugte einen Rückstau von etwa acht Kilometern Länge.