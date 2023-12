Hoher Sachschaden ist am Montag, 11. Dezember 2023, gegen 14:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst entstanden.

Delmenhorst (ots) - Eine beteiligte Person setzte im Anschluss die Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen.



Die gesuchte Person befuhr mit einem Pkw, wahrscheinlich einem BMW, den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Bremen. Zwischen den Anschlussstellen Adelheide und Hasport wurde der Fahrstreifen im dichten Verkehr gewechselt. Dadurch wurde ein auf dem linken Fahrstreifen fahrender, 27-jähriger Bremer zu einer Gefahrenbremsung und einem Ausweichen nach links gezwungen. Er kollidierte mit seinem Mercedes mit der mittleren Schutzplanke und kam quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der 27-Jährige blieb unverletzt, am Mercedes entstanden aber erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 7.500 Euro. Ein Abschleppunternehmen musste verständigt werden.



Die verursachende Person entfernte sich mit dem Pkw von der Unfallstelle. Wer weitere Hinweise zum Unfallhergang oder dem Pkw/BMW geben kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-115 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.