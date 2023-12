Ein alkoholisierter Mann hat am Samstag, 02. Dezember 2023, gegen 22:00 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Delmenhorst verursacht.

Delmenhorst (ots) - Er flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, wurde aber im Stadtgebiet angetroffen.



Der 30-jährige Mann aus Polen befuhr die Autobahn 28 mit einem Van in Richtung Bremen. Zwischen Deichhorst und Adelheide kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Betonwand und der mittleren Schutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Am Van älteren Baujahrs entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 1.500 Euro. Der 30-Jährige verließ das Fahrzeug und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung traf die Polizei den 30-Jährigen, der von Unfallzeugen beschrieben wurde, in Höhe der Breslauer Straße an. Er roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,47 Promille. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Mann auch nicht.



Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden.