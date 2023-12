Eine Person wurde am Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 12:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Durch den Unfall kam es zu Verkehrsbehinderungen.



Ein 41-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr mit einem Sattelzug den rechten Fahrstreifen der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Hatten wechselte er mit dem Gespann auf den linken Fahrstreifen. Dabei missachtete er den Vorrang eines 44-jährigen Oldenburgers, der den linken Fahrstreifen mit einem SUV befuhr. Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung kollidierte der SUV mit dem Sattelanhänger und wurde zusätzlich gegen die Mittelschutzplanke gedrückt.



Beide Fahrzeuge kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 35.000 Euro. Der 44-jährige SUV-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da anfangs von schwereren Unfallfolgen ausgegangen werden musste, wurde auch ein Notarzteinsatzfahrzeug zum Unfallort entsandt.



Nach dem Unfall war die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg kurzfristig komplett gesperrt. Anschließend konnte der Verkehr die Unfallstelle über den Seitenstreifen passieren. Zeitweise bildete sich ein Stau mit einer Länge von ungefähr fünf Kilometern. Mit einer Freigabe der beiden Fahrstreifen ist gegen 15 Uhr zu rechnen.