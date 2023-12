Eine Person wurde am Montag, 04.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 08:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.



Der 53-jährige Mann aus Großenkneten befuhr die Autobahn 29 mit einem Skoda in Richtung des Dreiecks Ahlhorn. Zwischen Wardenburg und Großenkneten wechselte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen und verlor auf der winterglatten Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Skoda überschlug und auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.



Der 53-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund des Unfallhergangs wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg alarmiert. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 35.000 Euro.