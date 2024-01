Eine Person wurde am Dienstag, 02. Januar 2024, gegen 17:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Es entstanden hohe Sachschäden. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Folgeunfall, dessen Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Zunächst befuhr ein 51-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem BMW den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage wird die Fahrbahn aufgrund einer eingerichteten Baustelle auf zwei Fahrstreifen begrenzt, was immer wieder zu Behinderungen und Stau führt. Ein vorausfahrender 42-Jähriger aus dem Emsland musste seinen SUV deshalb abbremsen. Der 51-Jährige reagierte zu spät und fuhr auf das Heck des SUVs auf. Dieser wurde nach dem ersten Aufprall gegen den vorausfahrenden Ford eines 19-Jährigen aus Gütersloh geschoben.



Der 42-jährige Emsländer erlitt durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Sein SUV und der BMW des Verursachers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 37.500 Euro.



Für die Unfallaufnahme und die Bergung der beiden Fahrzeuge richteten Beamte der Autobahnpolizei eine Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifens ein. Im Rückstau kam es gegen 18:35 Uhr zu einem weiteren Unfall. Eine 50-Jährige aus Vechta wechselte mit einem Kleinwagen den Fahrstreifen, um die erste Unfallstelle passieren zu können. Ein folgender Kleintransporter, wahrscheinlich ein dunkler Mercedes Sprinter, kollidierte mit dem Kleinwagen und schob diesen in die Absperrung. Anschließend entfernten sich die Insassen mit dem Transporter in Richtung Osnabrück. Wer weitere Angaben zum zweiten Unfall und einem möglichen Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen.