Eine Person wurde am Montag, 01. Januar 2024, gegen 13:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Lohne leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Es entstand hoher Sachschaden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 73-jähriger Mann aus dem Sauerland mit einem Mini den mittleren von drei Fahrspuren der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Zwischen den Anschlussstellen Vechta und Lohne/Dinklage wechselte er auf den linken Fahrstreifen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 21-Jährigen aus Neuss, der mit einem Kleinwagen trotz Vollbremsung auf den Mini auffuhr.



Durch den Zusammenstoß erlitt eine 20-jährige Beifahrerin im Kleinwagen leichte Verletzungen. Die Frau aus Krefeld wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 15.000 Euro.