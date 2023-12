Hoher Sachschaden ist am späten Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 23:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 58-jähriger Hamburger mit einem Sattelzug die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In Höhe des Dreiecks Ahlhorn kam er mit dem Zug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von ungefähr 200 Metern die Außenschutzplanke.



Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 32.000 Euro.