Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 04.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 23:30 Uhr, auf der Autobahn 1 in der Gemeinde Bakum entstand hoher Sachschaden.



Ein 29-jähriger Fahrer eines Transporters aus dem Ausland befuhr zur Unfallzeit die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Anschlussstelle Vechta gerät das Fahrzeug auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es mit der Außenschutzplanke kollidiert.



Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die Schäden am Transporter und der Außenschutzplanke belaufen sich auf ungefähr 15.000 Euro.