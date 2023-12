Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Ganderkesee entstanden.

Delmenhorst (ots) - Personen wurden nicht verletzt.



Zur Unfallzeit fuhr eine 56-jährige Frau aus Oldenburg mit einem Citroen an der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost auf die Autobahn in Richtung Leer auf. Beim Wechsel vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrtstreifen kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Sattelzug eines 61-Jährigen aus Estland.



Die linke Seite des Citroen wurde bei der Kollision erheblich beschädigt. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 13.000 Euro.