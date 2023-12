Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 07:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 im Bereich der Gemeinde Emstek entstanden.

Delmenhorst (ots) - Ein 46-jähriger Mann aus dem Emsland fuhr mit einem Kleintransporter an der Anschlussstelle Ahlhorn auf die Autobahn in Richtung Wilhelmshaven auf. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen der Autobahn stieß der Kleintransporter seitlich mit dem Lkw einer 36-jährigen Delmenhorsterin. Nach der seitlichen Berührung schleuderte anschließend nach links über die Fahrbahn und kollidierte der Transporter mit den mittleren Schutzplanken und kam dort zum Stillstand.



Der Kleintransporter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der linke Fahrstreifen musste gesperrt und konnte nach der Bergung gegen 08:45 Uhr wieder freigegeben werden.