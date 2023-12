Eine Person wurde am Sonntag, 17.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 17:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in der Gemeinde Hatten leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.



Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Vechta befuhr die Autobahn mit einem VW in Richtung Dreieck Ahlhorn. Zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und der Anschlussstelle Sandkrug fuhr er aus Unachtsamkeit auf den Ford einer vorausfahrenden 57-Jährigen aus dem Emsland auf.



Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

Bis zur Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.