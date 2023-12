Zwei Personen wurden am Donnerstag, 07.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 20:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Harpstedt. Es entstand hoher Sachschaden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 60-jähriger Mann aus Solingen mit einem Mercedes die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Aufgrund einer eingerichteten Vollsperrung musste er die Autobahn an der Anschlussstelle Groß Ippener verlassen und den Pkw wegen des hohen Verkehrsaufkommens auf dem Verzögerungsstreifen bis zum Stillstand abbremsen. Hinter ihm kamen ein 56-Jähriger aus Geestland mit einem Kleinwagen und ein 21-Jähriger aus Mönchengladbach mit einem VW zum Stehen. Ein 26-jähriger Mann aus Bonn reagierte zu spät und fuhr mit einem BMW auf den VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die stehenden Pkw gegeneinander geschoben.



Der 56-jährige Mann im Kleinwagen und seine 24-jährige Mitfahrerin aus Bielefeld erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Vor Ort waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Groß Ippener, die Besatzungen von vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug tätig. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 34.000 Euro. Der BMW und der VW waren nicht mehr fahrbereit.