Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 14.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 18:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Dinklage entstanden. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen.



Zur Unfallzeit befuhr ein 38-jähriger Mann aus Warendorf mit einem Mercedes den linken Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Kurz vor der Anschlussstelle Lohne/Dinklage wollte er aufgrund der baustellenbedingten Verkehrsführung vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechseln und reduzierte dafür die Geschwindigkeit. Ihm folgte ein 19-jähriger Mann aus Münster mit einem SUV, der darauf zu spät reagierte.



Durch den folgenden Auffahrunfall entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 32.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.