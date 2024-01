Entgegen der ersten Pressemitteilung vom 01.01.2024, von 12:03 Uhr.

Delmenhorst (ots) - Die berichtete körperliche Auseinandersetzung in der Kneipe Slatterys, in Delmenhorst, fand nicht am 31.12.2023, sondern am 01.01.2024, um 04:34 Uhr, statt.