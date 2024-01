Ein alkoholisierter Mann hat am frühen Montag, 01. Januar 2024, 04:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht.

Delmenhorst (ots) - Mit viel Glück hat er lediglich leichte Verletzungen erlitten.



Der 21-jährige Oldenburger befuhr mit einem Kleinwagen die Oldenburger Straße von Sage in Richtung Wardenburg. In Höhe des Hövener Wegs kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Radweg und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls entstanden am Kleinwagen massive Frontschäden, der Motorblock wurde herausgerissen und in einen angrenzenden Graben geschleudert. Die Schäden wurden als wirtschaftlicher Totalschaden eingestuft. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs lag dieser bei 2.000 Euro.



Nur mit viel Glück erlitt der junge Mann lediglich leichte Verletzungen. Er wurde zunächst in einem Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,43 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, seinen Führerschein behielt die Polizei ein.