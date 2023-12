Am Montag, 4.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 12:10 Uhr, wurde der kooperativen Großleitstelle in Oldenburg ein Brand auf einer Dachterrasse in Wardenburg an der Oldenburger Straße gemeldet.



Als die ersten Polizeikräfte am Brandort eintrafen, wurde eine starke Rauchentwicklung auf der Dachterrasse festgestellt.

Im Objekt befindliche Personen wurden durch die Polizei evakuiert.



Die Freiwilligen Feuerwehren Wardenburg, Sandkrug, Elmendorf und Ganderkesee löschten mit insgesamt 65 Einsatzkräften den Brand auf der Dachterrasse.



Die Brandursache ist noch nicht abschließend ermittelt.

Es ist derzeit nicht ausgeschlossen, dass ein Pappkarton, welcher auf der Dachterrasse stand, mit Kaminasche befüllt wurde und sich in der Folge die gestaute Wärme der Asche selbst entzündete.



Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.



Glücklicherweise wurde niemand verletzt.



Die Polizei rät zu Vorsicht beim Entsorgen von Asche! Bitte stellen Sie vor der Entsorgung sicher, dass die Asche mindestens 72 Stunden auskühlt, bevor diese entsorgt wird.

Bei größeren Mengen sollte die Asche mindestens 5 Tage erkalten, um das Risiko einer Selbstentzündung zu minimieren.