Vermutlich durch das Entzünden von Feuerwerkskörpern ist am Mittwoch, 06.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 19:50 Uhr, ein Altkleidercontainer in Hude in Brand geraten. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Ein Zeuge bemerkte auf dem Rückweg vom Weihnachtsmarkt, dass Flammen aus dem Container in der Straße "Alter Torfplatz" schlugen und verständigte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hude rückte mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Sie mussten den Container aufbrechen, um den Brand im Inneren löschen zu können. Der Container wurde durch das Feuer komplett zerstört. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 2.000 Euro.



Brandursächlich wird ein Feuerwerkskörper gewesen sein, der in den Container geworfen wurde. Zunächst gerieten dadurch die eingeworfenen Kleider, anschließend der komplette Container in Brand. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf tatverdächtige Personen geben können. Zeugen können sich unter 04408/809030 mit der Polizei in Hude in Verbindung setzen.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal auf die wichtigsten Regeln zum Umgang mit Feuerwerkskörpern hin:



- Silvesterfeuerwerk darf nur an den letzten drei Tagen des Jahres

und nur an Erwachsene verkauft werden

- Nur volljährige Personen dürfen Silvesterfeuerwerk nutzen

- Nur zugelassenes Feuerwerk abbrennen (CE Zeichen mit einer

vierstelligen Registriernummer)

- Zugelassene Böller sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch sicher,

deshalb: Anleitung lesen und Vorgaben einhalten

- Nicht zugelassene Feuerwerkskörper sind verboten und können

schwerste Verletzungen hervorrufen (siehe

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5640621)

- Das Zünden ist nur zum Jahreswechsel, also vom 31. Dezember auf

den 01. Januar, erlaubt