Bislang unbekannte Personen haben einen Pkw in Dötlingen beschädigt und persönliche Gegenstände aus dem Fahrgastraum entwendet.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise.



In der Zeit von Sonntag, 31. Dezember 2023, 14:00 Uhr, bis Montag, 01. Januar 2024, 11:00 Uhr, schlugen sie die Scheibe eines auf einem Privatgrundstück im Bareler Weg stehenden SUVs ein. Durch die entstandene Öffnung griffen sie in die Mittelkonsole und entwendeten eine Mappe mit Dokumenten. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 600 Euro.



Wer im Bareler Weg verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.