Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vom 18.12. bis 22.12.2023 insgesamt 800 Pflanzensetzlinge von einem Feld am Lönsweg in Wildeshausen.

Delmenhorst (ots) - Die Setzlinge verschiedener Baumarten wurden auf dem Feld zwischengelagert und sollten zur Aufforstung in einem nahegelegenen Waldstück dienen. Seitens des Forstamtes Ahlhorn wurde der Schaden auf ca. 1000 Euro beziffert.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.