Ein in der Kirchstraße in Hude parkender Pkw war am Sonntag, 24.12.2023, im Zeitraum 14:30 - 15:45 Uhr das Ziel eines Diebstahls.

Delmenhorst (ots) - Nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe wurde eine Tasche, in der sich

Weihnachtsgeschenken befanden, entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Hude unter Tel. 04408-809030 entgegen.